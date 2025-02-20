Водолазы полностью заделали пробоины на танкере Koala

В ходе работ выполнили 51 спуск, водолазные работы длились в общей сложности 43 часа. Следом сотрудники Морспасслужбы приступили к откачке воды из шахты правого борта. Жидкость без примесей нефтепродуктов попала внутрь через пробоину.
Продолжаются работы с мазутом, которого на борту около 130 тыс. тонн. Выгрузить его можно только в подогретом состоянии, температура уже достигла 47 градусов.
Пар подают с берега. Как только работы будут выполнены, судно отбуксируют на рейд морского порта Усть-Луга. Определяется место безопасной стоянки.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что взрыв в машинном отделении танкера случился ночью 9 февраля. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. Разлива нефтепродуктов удалось избежать.