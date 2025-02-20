Два человека пострадали при взрыве газа в Ленобласти

Газ взорвался в коттеджном поселке «Малое Симагино» в поселке Первомайское Выборгского района Ленобласти. Все произошло вечером 19 февраля. Тогда к частному дому в Верхнем проезде приехал «КамАЗ» с цистерной газа. Его вызвал 47-летний петербуржец для заправки газгольдера. Но во время работ произошла утечка, из-за чего и случился взрыв. В итоге владелец дома и водитель грузовика пострадали. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».