Два человека пострадали при взрыве газа в Ленобласти

Газ взорвался в коттеджном поселке «Малое Симагино» в поселке Первомайское Выборгского района Ленобласти. Все произошло вечером 19 февраля. Тогда к частному дому в Верхнем проезде приехал «КамАЗ» с цистерной газа. Его вызвал 47-летний петербуржец для заправки газгольдера. Но во время работ произошла утечка, из-за чего и случился взрыв. В итоге владелец дома и водитель грузовика пострадали. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Петербуржец заказал два кубометра газа для заправки газгольдера. «КамАЗ» заехал на дворовую территорию и после заправки газгольдера 44-летний водитель отсоединил шланг. Но соединительный клапан газгольдера из-за неисправности не закрылся, вследствие чего произошла утечка газа и взрыв, — уточнил источник.
На дворовой территории из-за этого начался пожар. Огонь охватил площадь 1,5 на 1,5 метра. Петербуржца госпитализировали с поражением 10 процентов поверхности тела — у него ожоги лица, поясничной области и обеих кистей. У водителя оказалось поражено около семи процентов поверхности тела — ожоги на лице, коленных суставах, правом бедре и правой кисти.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.