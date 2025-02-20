Пенсионер погиб на пожаре в Жигаловском районе

В селе Тутура Жигаловского округа произошел трагический случай: на пожаре погиб 68-летний мужчина. Загорелся жилой дом, огонь быстро распространился, не оставив шансов на спасение. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и спасатели. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, причины появления огня пока устанавливаются.