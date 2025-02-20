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Пенсионер погиб на пожаре в Жигаловском районе

Тело 68-летнего мужчины нашли на диване.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В селе Тутура Жигаловского округа произошел трагический случай: на пожаре погиб 68-летний мужчина. Загорелся жилой дом, огонь быстро распространился, не оставив шансов на спасение. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и спасатели. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, причины появления огня пока устанавливаются.

— Погибший обнаружен в комнате на диване. Огонь на 88 квадратах ликвидировали девять пожарных и две единицы техники, — поделились в ведомстве.

Работники МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в жилых домах. В зимний период риск возникновения пожаров возрастает из-за активного использования отопительных приборов. Пожарный извещатель установлен в доме не был.

МЧС
пожары