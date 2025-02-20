Пенсионер погиб на пожаре в Жигаловском районе

В селе Тутура Жигаловского округа произошел трагический случай: на пожаре погиб 68-летний мужчина. Загорелся жилой дом, огонь быстро распространился, не оставив шансов на спасение. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и спасатели. Как сообщили в ГУ МЧС Иркутской области, причины появления огня пока устанавливаются.
— Погибший обнаружен в комнате на диване. Огонь на 88 квадратах ликвидировали девять пожарных и две единицы техники, — поделились в ведомстве.
Работники МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в жилых домах. В зимний период риск возникновения пожаров возрастает из-за активного использования отопительных приборов. Пожарный извещатель установлен в доме не был.