Опасный звонок: мошенники атакуют с номеров +870

Данный телефонный код +870 принадлежит спутниковой связи Inmarsat, которая используется для связи в море, в воздухе и в удаленных регионах. Однако злоумышленники активно используют такие номера для обмана, так как они визуально схожи с казахстанскими номерами.
Мошенники могут также использовать другие подобные коды Inmarsat:
- +870 — общий код доступа к сети (SNAC).
- +871 — Атлантический океан, восток (AOR-E).
- +872 — Тихоокеанский регион (POR).
- +873 — Индийский океан (IOR).
- +874 — Атлантический океан, запад (AOR-W).
Телефонный код +870 является общим, и он используется, когда не известно, через какой спутник совершаются звонки. Однако SNAC не поддерживает звонки на терминалы Inmarsat-A.
Не перезванивайте на неизвестные номера с кодом +870 и другими подобными!
Не сообщайте личные данные, коды из SMS и данные ваших банковских карт.
Если с такого номера от вас требуют код или любую информацию, это явный признак мошенничества. Никогда не передавайте никакую информацию!
Будьте бдительны и осторожны!