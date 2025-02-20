Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасный звонок: мошенники атакуют с номеров +870

АО «Государственная техническая служба» предупреждает о случаях мошенничества с использованием номеров, начинающихся на +870, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

Данный телефонный код +870 принадлежит спутниковой связи Inmarsat, которая используется для связи в море, в воздухе и в удаленных регионах. Однако злоумышленники активно используют такие номера для обмана, так как они визуально схожи с казахстанскими номерами.

Мошенники могут также использовать другие подобные коды Inmarsat:

  • +870 — общий код доступа к сети (SNAC).
  • +871 — Атлантический океан, восток (AOR-E).
  • +872 — Тихоокеанский регион (POR).
  • +873 — Индийский океан (IOR).
  • +874 — Атлантический океан, запад (AOR-W).

Телефонный код +870 является общим, и он используется, когда не известно, через какой спутник совершаются звонки. Однако SNAC не поддерживает звонки на терминалы Inmarsat-A.

Не перезванивайте на неизвестные номера с кодом +870 и другими подобными!

Не сообщайте личные данные, коды из SMS и данные ваших банковских карт.

Если с такого номера от вас требуют код или любую информацию, это явный признак мошенничества. Никогда не передавайте никакую информацию!

Будьте бдительны и осторожны!