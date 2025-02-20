Внучку убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова хотят показать психиатрам

В Самаре продолжается расследование уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. В двойном убийстве подозревают их единственную внучку Екатерину Бельскую. 18 февраля Самарский областной суд рассмотрел ее жалобу на арест, но оставил под стражей.
— Будет проведена психиатрическая экспертиза, — сообщил корреспондент «КП-Самара» из зала суда и добавил, что эту информацию подтвердил адвокат Екатерины Бельской.
На суде Екатерине не дали слова, она спрашивала, что за заседание сейчас проходит. Психиатр Антон Елисеенко рассказал «КП-Самара», что человек может стать отрешенным на фоне сильного стресса и тяжелых событий. Каково на самом деле состояние внучки Тархова, покажет экспертиза.
Между тем, тела Виктора Тархова и его супруги до сих пор не найдены. Но недавно следователи обнаружили важные улики — следы крови и кровеносных сосудов в их квартире. Также стало известно, что из квартиры пропала мебель, вероятно, на ней были следы преступления.