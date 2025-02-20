Внучку убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова хотят показать психиатрам

Между тем, тела Виктора Тархова и его супруги до сих пор не найдены. Но недавно следователи обнаружили важные улики — следы крови и кровеносных сосудов в их квартире. Также стало известно, что из квартиры пропала мебель, вероятно, на ней были следы преступления.