Полиция помогла девушке вернуть похищенные с банковской карты деньги в Иркутске

В Иркутске местная жительница выразила благодарность полицейским за помощь в возврате украденных с банковской карты средств. Сотрудники оперативно установили подозреваемого в краже почти 5 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.