Полиция помогла девушке вернуть похищенные с банковской карты деньги в Иркутске

В Иркутске местная жительница выразила благодарность полицейским за помощь в возврате украденных с банковской карты средств. Сотрудники оперативно установили подозреваемого в краже почти 5 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.
В декабре 2024 года 23-летняя иркутянка заметила, что с ее банковской карты начали списываться деньги. Поняв, что потеряла карту, она сразу заблокировала ее и обратилась в полицию с заявлением о хищении денежных средств.
Старший оперуполномоченный Николай Хитуев быстро выехал в магазины, где происходили списания, и изучил записи с камер видеонаблюдения. Это помогло ему установить приметы подозреваемого, а затем задержать молодого человека, который признал свою вину и раскаялся.
Старший следователь Яна Полянская сделала все возможное для возврата денег потерпевшей.
«Благодарю сотрудников полиции за вежливость, корректность, а также за проявленные профессионализм и оперативность в раскрытии преступления», — добавила иркутянка.