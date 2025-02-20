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В Саянске учащихся школы № 8 эвакуировали из-за сообщения о минировании

Взрывотехники проверили образовательное учреждение.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Саянске сегодня, 20 февраля, поступило сообщение о минировании школы № 8. Детей и педагогов эвакуировали, учащихся младших классов разместили в детском саду. Все занятия в образовательном учреждении отменили, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр города Александр Ермаков, взрывотехники проверили школу. Опасных и посторонних предметов в учебном заведении не обнаружили. Сообщение о минировании оказалось ложным. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Администрация города держит ситуацию на контроле.