В Саянске учащихся школы № 8 эвакуировали из-за сообщения о минировании

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр города Александр Ермаков, взрывотехники проверили школу. Опасных и посторонних предметов в учебном заведении не обнаружили. Сообщение о минировании оказалось ложным. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Администрация города держит ситуацию на контроле.