Таможенники задержали грузовик из Белоруссии со 140 килограммами гашиша

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Таможенники задержали гражданина Белоруссии, который пытался провезти в Россию 140 килограммов гашиша на 350 миллионов рублей в машине, на которую у него не было документов, сообщает пресс-служба ФТС.
«Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Центральной оперативной таможни пресекли контрабанду гашиша в особо крупном размере. Изъято более 140 килограммов наркотика, стоимость которого на черном рынке составляет более 350 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
В ФТС уточнили, что товар перемещался в порожней фуре, которая прибыла из Белоруссии под управлением 43-летнего гражданина Белоруссии, не имеющего документов на автомобиль.
При досмотре таможенники обнаружили тайник под спальным местом в кабине водителя. В нем находилось 150 полимерных брикетов с веществом темно-коричневого цвета и специфическим запахом. Экспертиза установила, что это гашиш.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье — пожизненное лишение свободы.