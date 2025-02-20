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На железнодорожном вокзале Уфы пьяные подруги устроили дебош

Две пьяные жительницы Башкирии устроили дебош в уфимском железнодорожном вокзале.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе задержали 24-летнюю и 26-летнюю подруг. Девушки устроили дебош на железнодорожном вокзале.

Как рассказали в пресс-службе Уфимского ЛУ МВД России на транспорте, в ожидании поезда жительницы Башкирии выпили. В какой-то момент подруги стали сильно ругаться, драться, материться и нарушать покой других пассажиров. Чтобы успокоить девушек, подошли полицейские, но и они услышали в свой адрес нецензурную брань.

— Одна из них стала вести себя ещё агрессивней, размахивать руками, отталкивать и оскорблять сотрудников полиции, угрожая им расправой, — добавили в ведомстве.

На девушек составили протоколы, а 26-летнюю уроженку Гафурийского возбудили уголовное дело.

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