На железнодорожном вокзале Уфы пьяные подруги устроили дебош

Как рассказали в пресс-службе Уфимского ЛУ МВД России на транспорте, в ожидании поезда жительницы Башкирии выпили. В какой-то момент подруги стали сильно ругаться, драться, материться и нарушать покой других пассажиров. Чтобы успокоить девушек, подошли полицейские, но и они услышали в свой адрес нецензурную брань.