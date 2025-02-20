Канал распространения марихуаны ликвидировала полиция в Озерске

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Первоначально озерские полицейские задержали молодого человека. У 34-летнего мужчины при себе было три свертка с веществом растительного происхождения. Это оказалась марихуана весом свыше 7 граммов. На жителя Озерска возбудили уголовное дело.
Затем полицейские стали раскручивать «цепочку» сбыта. Задержанные сознался, что купил запрещенное вещество у 53-летнего озерчанина. В результате мужчина также стал фигурантом уголовного дела за соучастие в преступлении.
После этого силовики вышли еще на одного участника сети. Вещество весом больше 15 граммов нашли у него в рюкзаке. И, наконец, полицейские добрались до главного лица в этой цепочки, который выращивал у себя коноплю.
«В его квартире полицейских ждал настоящий “урожай”: более полукилограмма готовой марихуаны и целая “плантация” из девяти кустов», — прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области.
В ведомстве уточнили, что жителю Озерска грозит обвинение в нескольких преступлениях — это покушение на сбыт наркотиков, хранение и культивация наркосодержащих растений.