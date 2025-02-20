В Сочи ежедневно проверяют пляжи на выбросы мазута

Основная задача — выявление загрязнений и пострадавших животных. Пока случаев серьезного загрязнения песчаной зоны не зафиксировано, однако в единичных эпизодах специалисты находили перелетных птиц со следами нефтепродуктов на перьях. Такие птицы получают необходимую помощь в специализированных центрах, где их осматривают орнитологи.



Мониторинг береговой линии будет продолжаться на постоянной основе, чтобы оперативно реагировать на возможные экологические угрозы.