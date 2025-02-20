Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи ежедневно проверяют пляжи на выбросы мазута

В Сочи продолжается ежедневный мониторинг пляжей на предмет возможных выбросов нефтепродуктов. По поручению мэра города Андрея Прошунина контроль береговой линии проводят более 30 специалистов, включая сотрудников администрации и пользователей официальных пляжей.

Источник: Новая Кубань

Основная задача — выявление загрязнений и пострадавших животных. Пока случаев серьезного загрязнения песчаной зоны не зафиксировано, однако в единичных эпизодах специалисты находили перелетных птиц со следами нефтепродуктов на перьях. Такие птицы получают необходимую помощь в специализированных центрах, где их осматривают орнитологи.

Мониторинг береговой линии будет продолжаться на постоянной основе, чтобы оперативно реагировать на возможные экологические угрозы.

экология