Основная задача — выявление загрязнений и пострадавших животных. Пока случаев серьезного загрязнения песчаной зоны не зафиксировано, однако в единичных эпизодах специалисты находили перелетных птиц со следами нефтепродуктов на перьях. Такие птицы получают необходимую помощь в специализированных центрах, где их осматривают орнитологи.
Мониторинг береговой линии будет продолжаться на постоянной основе, чтобы оперативно реагировать на возможные экологические угрозы.
В Сочи ежедневно проверяют пляжи на выбросы мазута
В Сочи продолжается ежедневный мониторинг пляжей на предмет возможных выбросов нефтепродуктов. По поручению мэра города Андрея Прошунина контроль береговой линии проводят более 30 специалистов, включая сотрудников администрации и пользователей официальных пляжей.
Основная задача — выявление загрязнений и пострадавших животных. Пока случаев серьезного загрязнения песчаной зоны не зафиксировано, однако в единичных эпизодах специалисты находили перелетных птиц со следами нефтепродуктов на перьях. Такие птицы получают необходимую помощь в специализированных центрах, где их осматривают орнитологи.