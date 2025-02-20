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Ставший инвалидом из-за обрушения машинист взыскал 8 млн рублей в Прикамье

Инцидент случился в Березниках в 2024 году.

Источник: Аргументы и факты

Машинист, который стал инвалидом из-за обрушения кровли в Пермском крае, взыскал с работодателя 8 миллионов рублей, сообщает краевая прокуратура.

Речь идёт об инциденте, который случился в 2024 году в Березниках. Во время работ на одном из городских предприятий произошёл несчастный случай с машинистом погрузочно-доставочной машины. Мужчина проводил работы по проходке горных выработок, когда на объекте случилось обрушение кровли. Пострадавший получил тяжёлые травмы, которые позже привели к инвалидности.

После инцидента прокурор Березников направил в суд иск в отношении работодателя машиниста. С организации требовали восемь миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшему. Березниковский городской суд согласился с надзорным органом и встал на сторону пострадавшего.

Сейчас прокуратура поставила на контроль исполнение решения суда по выплате компенсации.

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