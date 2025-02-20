Ставший инвалидом из-за обрушения машинист взыскал 8 млн рублей в Прикамье

Речь идёт об инциденте, который случился в 2024 году в Березниках. Во время работ на одном из городских предприятий произошёл несчастный случай с машинистом погрузочно-доставочной машины. Мужчина проводил работы по проходке горных выработок, когда на объекте случилось обрушение кровли. Пострадавший получил тяжёлые травмы, которые позже привели к инвалидности.