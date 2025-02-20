Самолет совершил жесткую посадку в Нижегородской области

Центральным МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины случившегося, на место происшествия выехали следователи и спасатели МЧС. По данному факту проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.