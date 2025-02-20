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Самолет совершил жесткую посадку в Нижегородской области

В Нижегородской области следователи СК выясняют обстоятельства авиационного инцидента с легкомоторным самолетом.

По предварительным данным, днем 20 февраля 2025 года на аэродроме Восточный в Кстовском районе Нижегородской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолёта. Летательный аппарат получил повреждения, пострадали пилот и пассажир.

Центральным МСУТ СК России выясняют все обстоятельства и причины случившегося, на место происшествия выехали следователи и спасатели МЧС. По данному факту проводится проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.

СК
расследование