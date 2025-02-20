Легкомоторный самолет жестко приземлился в Нижегородской области

«Около аэродрома малой авиации Восточный совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. По предварительным данным, пострадали два человека», — сообщили ТАСС в оперативных службах.
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На месте крушения легкомоторного самолета в Нижегородской области возник пожар, предварительно пострадали два человека. На место происшествия выехали экстренные службы.
«Около аэродрома малой авиации Восточный совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. По предварительным данным, пострадали два человека», — сообщили ТАСС в оперативных службах.
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