В Башкирии мужчина попал под грузовой поезд

В Иглинском районе Башкирии мужчина попал под колеса грузового поезда. Трагедия произошла на стации Тавтиманово во вторник, 18 февраля.
По предварительной версии, житель Башкирии хотел перебежать пути перед поездом, так как спешил на работу, однако не успел. На высокой скорости мужчину сбил состав.
Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители, передает «Башинформ».
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