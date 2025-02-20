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Жителей Кубани предупредили о новой схеме мошенничества через маркетплейсы

Мошенники представляются сотрудниками пункта выдачи заказов на маркетплейсе и обманывают жителей Кубани.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Кубани предупредили о новой схеме мошенничества через маркетплейсы. О таком способе обмана рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Мошенники представляются сотрудниками пункта выдачи заказов. Аферисты сообщают покупателям о том, что срок бесплатного хранения заказа истек. Клиентам предлагают отменить его, чтобы избежать оплаты за дальнейшее хранение.

Если покупатель соглашается, мошенник просит назвать код, который поступит в СМС.

На самом деле это аферисты. Они не имеют данных о реальных заказах покупателей. Мошенники совершают веерный обзвон и рассчитывают на то, чтобы застать человека врасплох. Кроме того, маркетплейс не берет оплату за хранение заказов.