Жителей Кубани предупредили о новой схеме мошенничества через маркетплейсы. О таком способе обмана рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Мошенники представляются сотрудниками пункта выдачи заказов. Аферисты сообщают покупателям о том, что срок бесплатного хранения заказа истек. Клиентам предлагают отменить его, чтобы избежать оплаты за дальнейшее хранение.
Если покупатель соглашается, мошенник просит назвать код, который поступит в СМС.
На самом деле это аферисты. Они не имеют данных о реальных заказах покупателей. Мошенники совершают веерный обзвон и рассчитывают на то, чтобы застать человека врасплох. Кроме того, маркетплейс не берет оплату за хранение заказов.