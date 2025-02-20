Новосибирцы отправятся в колонию за незаконный сбыт наркотиков

В Новосибирске вынесли приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Советский районный суд вынес приговор 38-летнему мужчине и его 24-летней сожительнице. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).
По данным суда, сибиряки в 2024 году организовали тайники-закладки с различными наркотическими веществами в Советском районе. Довести план до конца у них не получилось, так как их задержали сотрудники полиции в подъезде многоквартирного дома. Также в квартире были найдены наркотические вещества.
Помимо этого, в автомобиле и их доме было найдено и изъято более 40 свертков с наркотическими средствами для дальнейшего сбыта.
Свою вину подсудимые полностью признали. Мужчине суд назначил 7 лет лишения свободы, а женщине — 6 лет лишения свободы.