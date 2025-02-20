Новосибирцы отправятся в колонию за незаконный сбыт наркотиков

По данным суда, сибиряки в 2024 году организовали тайники-закладки с различными наркотическими веществами в Советском районе. Довести план до конца у них не получилось, так как их задержали сотрудники полиции в подъезде многоквартирного дома. Также в квартире были найдены наркотические вещества.