Чем холоднее в Молдове, тем больше гибнет людей: Всего за сутки из-за пожаров погибли три человека

Третья трагедия произошла в 08:40 в Хынчештах, на улице Штефан чел Маре. В доме, где пожар, предположительно, погас сам, обнаружили тело 74-летнего мужчины. По предварительной версии, он мог отравиться угарным газом, однако огонь также частично повредил его тело.