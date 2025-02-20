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Чем холоднее в Молдове, тем больше гибнет людей: Всего за сутки из-за пожаров погибли три человека

Полиция расследует обстоятельства всех случаев.

Источник: Комсомольская правда

В результате пожаров в Криулянском, Шолданештском и Кагульском районах погибли три человека, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

Первый случай произошел утром 19 февраля в селе Бэлэбэнешть, Криулянского района. Около 06:15 местный житель обнаружил в своем доме тело 56-летнего мужчины, которое полностью обгорело. Соседи потушили пожар до прибытия спасателей.

Второй инцидент зафиксирован спустя час, в 07:35, в селе Кобылея, Шолданештского района. Вспыхнул пожар в хозяйственной постройке, расположенной рядом с домом. Когда огонь потушили, внутри нашли тело 81-летней женщины — хозяйки участка.

Третья трагедия произошла в 08:40 в Хынчештах, на улице Штефан чел Маре. В доме, где пожар, предположительно, погас сам, обнаружили тело 74-летнего мужчины. По предварительной версии, он мог отравиться угарным газом, однако огонь также частично повредил его тело.

Полиция расследует обстоятельства всех случаев.

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