Подозреваемого в подготовке диверсии на ж/д станции под Брянском арестовали

БРЯНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Житель Брянской области заключен под стражу по подозрению в подготовке диверсии на железнодорожной станции «Унеча» Брянского региона Московской железной дороги. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.
Подозреваемый планировал поджечь локомотив на станции «Унеча» в январе 2025 года, однако был задержан сотрудниками регионального УФСБ совместно с сотрудниками УМВД по Брянской области до совершения диверсии.
«Задержанием указанного лица предотвращено совершение диверсии, которую планировал осуществить в январе текущего года. Следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ (покушение на совершение диверсии). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе.