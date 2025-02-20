В Самарской области сгорела фура «Вольво»

В среду, 19 февраля в начале шестого вечера, в Большечерниговском районе во время движения загорелся большегрузный автомобиль.
На 165 километре автомобильной дороги А-300 вспыхнула фура «Вольво».
Сообщение о возгорании автомобиля поступило в экстренные службы в 17:21. На тушение направили дежурный расчет из шести человек пожарно-спасательной части № 133 на двух пожарных машинах.
Для борьбы с огнём пожарные-спасатели использовал два воздушно-пенных ствола. К счастью, люди при возгорании большегруза не пострадали. Причины возгорания устанавливаются, рассказали в Центре по ГО ПБ и ЧС Самарской области.
В этот же день загорелся автомобиль в Чапаевске, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.