В Волгограде задержали подозреваемого в серии краж из магазинов

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители смогли установить личность и задержать подозреваемого в совершении краж, которым оказался 40-летний ранее судимый за аналогичное преступление местный житель.
Установлено, что злоумышленник разбивал стекла входных дверей, проникал в торговые точки и похищал денежные средства и товарно-материальные ценности.
Как сообщает ГУ МВД по региону, устанавливается причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ — «Кража». Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.