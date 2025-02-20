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В Волгограде задержали подозреваемого в серии краж из магазинов

В течение февраля текущего года в дежурную часть отдела полиции № 6 Волгограда поступило несколько заявлений от индивидуальных предпринимателей о кражах из торговых павильонов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители смогли установить личность и задержать подозреваемого в совершении краж, которым оказался 40-летний ранее судимый за аналогичное преступление местный житель.

Установлено, что злоумышленник разбивал стекла входных дверей, проникал в торговые точки и похищал денежные средства и товарно-материальные ценности.

Как сообщает ГУ МВД по региону, устанавливается причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ — «Кража». Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.