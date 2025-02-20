Фура из Грузии с 20 тоннами мяса опрокинулась на севере Казахстана

За рулем находился 55-летний гражданин Грузии. В результате происшествия никто не пострадал. Помощь иностранцу оказали сотрудники батальона патрульной полиции и участковый инспектор. По их просьбе одно из ТОО Айыртауского района предоставило тяжёлую технику и работников, которые поставили фуру на колёса и вернули на проезжую часть.