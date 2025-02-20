Экс-помощнику депутата Владимиру Игнатьеву и его подельнику вынесли второй приговор

«2018 год был объявлен годом борьбы за экологию. В связи с чем по вопросам несанкционированных свалок он неоднократно готовил обращения в правоохранительные органы и администрацию. Одной из несанкционированных свалок являлась свалка, расположенная на границе с. Красный Яр, недалеко от кольцевой развязки дороги сообщением Самара — Уфа. В силу близости свалки к месту его проживания, где он уже ощущал ее негативное воздействие в виде зловония, задымления близлежащей территории, он стал изучать проблемы, связанные с ней, вести работу по прекращению ее работы. Значимых результатов это не давало, мусор продолжали выбрасывать. За счет собственных средств им была нанята уборочная техника и свалка локализована путем зачистки территории. Временно это решило проблему, и местность стала выглядеть чище. Но мусор продолжали привозить на свалку. За уборку мусора на свалке, он собирал с водителей по 500 рублей», — указано, в частности, в объяснениях Игнатьева.