В Первоуральске «заминировали» суд, в день вынесения приговора экс-директору «Водоканала» Гузаирову

Как рассказал Накануне.RU юрист Иван Волков, сославшись на слова полиции, сегодня им поступило множество звонков от неизвестных, сообщающих о минировании зданий государственных органов в Первоуральске.
«Все судебные заседания были срочно прерваны, и нас всех вывели из здания суда», — пояснил юрист.
Интересно, что именно сегодня в 14.00 — меньше чем через час после эвакуации, суд должен вынести приговор бывшему директору ППМУП «Водоканал» Артуру Гузаирову. Ранее Гособвинение настаивало на 8 годах колонии общего режима по обвинению сразу по трем статьям:
- ч. 1 ст. 293 УК РФ «халатность»;
- пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий»;
- ч. 3 ст. 303 УК РФ «фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия».