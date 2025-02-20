В Первоуральске «заминировали» суд, в день вынесения приговора экс-директору «Водоканала» Гузаирову

Интересно, что именно сегодня в 14.00 — меньше чем через час после эвакуации, суд должен вынести приговор бывшему директору ППМУП «Водоканал» Артуру Гузаирову. Ранее Гособвинение настаивало на 8 годах колонии общего режима по обвинению сразу по трем статьям: