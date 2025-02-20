Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Первоуральске «заминировали» суд, в день вынесения приговора экс-директору «Водоканала» Гузаирову

Из здания Первоуральского городского суда эвакуировали людей после сообщений о минировании.

Как рассказал Накануне.RU юрист Иван Волков, сославшись на слова полиции, сегодня им поступило множество звонков от неизвестных, сообщающих о минировании зданий государственных органов в Первоуральске.

«Все судебные заседания были срочно прерваны, и нас всех вывели из здания суда», — пояснил юрист.

Интересно, что именно сегодня в 14.00 — меньше чем через час после эвакуации, суд должен вынести приговор бывшему директору ППМУП «Водоканал» Артуру Гузаирову. Ранее Гособвинение настаивало на 8 годах колонии общего режима по обвинению сразу по трем статьям:

  • ч. 1 ст. 293 УК РФ «халатность»;
  • пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий»;
  • ч. 3 ст. 303 УК РФ «фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, повлекшая тяжкие последствия».