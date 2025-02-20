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Два автобуса столкнулись на перекрестке во Владивостоке

Администрация города сообщила, что пострадавших нет.

Источник: PrimaMedia.ru

На улице Спиридонова во Владивостоке произошло ДТП. Участниками которого стали 2 пассажирских автобуса. А именно маршрутка, следующая по маршруту № 46, и, по всей видимости, заказной автобус.

На месте происшествия уже находится аварийный комиссар. Обстоятельства и причина ДТП пока выясняются.

Администрация города сообщила, что пострадавших пассажиров нет.

Свидетели ДТП рассказали, что водитель одного из автобусов неожиданно выехал с улицы Ладыгина и столкнулся с другим пассажирским транспортом.

Транспорт пока что находится на тех же местах, где и произошло столкновение. Возможно образование небольших пробок, автобусы при этом не перекрыли полностью движение.