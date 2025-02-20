Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина

В Уфе волонтеры организовали срочные поиски 50-летней женщины, нуждающейся в медпомощи.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пропала 50-летняя Альбина Якупова. Об исчезновении женщины сообщили волонтеры ДПСО «БаРС».

По имеющейся информации, уфимка ушла из дома 19 февраля, но так и не вернулась. По словам близких, женщина нуждается в медицинской помощи. В день пропажи на Альбине Якуповой были черные кутка и штаны, а также ботинки-дутики такого же цвета.

Приметы пропавшей: зелено-карие глаза, рост 164 см, коричнево-бордовые волосы, худощавая.

Если Вам известно местонахождение жительницы Уфы, просьба сообщить по номерам 112 или 8−937−3−102−112.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.