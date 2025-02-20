В Уфе пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина

По имеющейся информации, уфимка ушла из дома 19 февраля, но так и не вернулась. По словам близких, женщина нуждается в медицинской помощи. В день пропажи на Альбине Якуповой были черные кутка и штаны, а также ботинки-дутики такого же цвета.