В Уфе пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина

В Уфе пропала 50-летняя Альбина Якупова. Об исчезновении женщины сообщили волонтеры ДПСО «БаРС».
По имеющейся информации, уфимка ушла из дома 19 февраля, но так и не вернулась. По словам близких, женщина нуждается в медицинской помощи. В день пропажи на Альбине Якуповой были черные кутка и штаны, а также ботинки-дутики такого же цвета.
Приметы пропавшей: зелено-карие глаза, рост 164 см, коричнево-бордовые волосы, худощавая.
Если Вам известно местонахождение жительницы Уфы, просьба сообщить по номерам 112 или 8−937−3−102−112.
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