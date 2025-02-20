Экс-главу Федерации вольной борьбы Петербурга обвинили в еще одном убийстве

В назначенный день пособник привез исполнителя к дому на проспекте Славы и обеспечил его проникновение в квартиру Боброва, используя доверительное отношение к себе. «Находясь в квартире, злоумышленник произвел три выстрела в голову потерпевшему, от которых он скончался на месте происшествия, а соучастники скрылись. После совершения преступления исполнитель убийства получил от Скворцова обещанное денежное вознаграждение», — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.