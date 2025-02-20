Экс-главу Федерации вольной борьбы Петербурга обвинили в еще одном убийстве

Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу, в ходе расследования уголовных дел прошлых лет установлена причастность Кулибабы к убийству Александра Боброва, совершенному 14 марта 1995 года.
По версии следствия, Кулибаба и член созданной им банды Дмитрий Скворцов вступили в преступный сговор на убийство Боброва из личных неприязненных отношений. В качестве пособника Кулибаба привлек знакомого жертвы, не входящего в состав банды, а Скворцов по указанию Кулибабы за вознаграждение в размере 2000 долларов США подобрал исполнителя убийства из числа членов банды. Организаторы обеспечили киллера пистолетом ТТ с глушителем.
В назначенный день пособник привез исполнителя к дому на проспекте Славы и обеспечил его проникновение в квартиру Боброва, используя доверительное отношение к себе. «Находясь в квартире, злоумышленник произвел три выстрела в голову потерпевшему, от которых он скончался на месте происшествия, а соучастники скрылись. После совершения преступления исполнитель убийства получил от Скворцова обещанное денежное вознаграждение», — говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
Владимир Кулибаба обвиняется в организации убийства при отягчающих обстоятельствах, из корыстных побуждений, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Дмитрий Скворцов находится в розыске, а исполнитель убийства скончался в 2003 году. В отношении пособника убийства ранее уже был вынесен обвинительный приговор.
Добавим, что 14 февраля 2025 года в Санкт-Петербурге был оглашен вердикт присяжных заседателей в отношении Владимира Кулибабы и его соучастников по уголовному делу о других преступлениях 1990-х годов: бандитизме, покушении на убийство, убийстве нескольких лиц.
Следствие и суд установили, что Владимир Кулибаба, Игорь Савин, Владимир Карпинский, Анатолий Мотыль, Марат Аристов входили в состав банды, которую в 1993 году создал криминальный авторитет Константин Яковлев. 16 августа 1993 года Кулибаба по поручению Яковлева организовал убийство Савина. Он нашел оружие и боеприпасы, а также исполнителя убийства — Аристова, в качестве водителя привлек Мотыля.
Аристов у дома 16 по улице Фрунзе произвел выстрелы в Савина, а также охранявших его Кирилла Угольникова и Дмитрия Скворцова, в результате чего Савин и Угольников скончались на месте, а Скворцову удалось скрыться от нападавшего. Константин Яковлев убит в 2003 году в Москве. Марат Аристов по настоящее время находится в федеральном розыске.
Коллегия присяжных вынесла вердикт в отношении Владимира Кулибабы, Владимира Карпинского и Анатолия Мотыля. В ближайшее время в отношении них судом будет вынесен приговор. По данным Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, причастность Карпинского к убийству Савина и Угольникова присяжные посчитали не доказанной, как и покушение им на убийство Скворцова. Поэтому Карпинского освободили в зале суда.