Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электричка снесла микроавтобус на ж/д переезде под Ростовом-на-Дону

ДТП с участием автомобиля и электрички произошло на ж/д перегоне под Ростовом.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пригородный электропоезд снес машину на железнодорожном переезде. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службах СКЖД и Южной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел около 8 утра на перегоне Батайск — Кулешовский. Предварительно, водитель машины выехал на пути перед пригородным поездом № 6023 Азов — Ростов. Машинист состава применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

— Предварительно, пострадавших нет. Схода подвижного состава также не было. На движение других поездов ситуация не повлияла, — прокомментировали в СКЖД.

Известно, что на месте происшествия уже побывал заместитель Ростовского транспортного прокурора. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются. Организована проверка, по ее итогам при необходимости примут меры реагирования.