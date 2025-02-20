Электричка снесла микроавтобус на ж/д переезде под Ростовом-на-Дону

В Ростовской области пригородный электропоезд снес машину на железнодорожном переезде. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службах СКЖД и Южной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел около 8 утра на перегоне Батайск — Кулешовский. Предварительно, водитель машины выехал на пути перед пригородным поездом № 6023 Азов — Ростов. Машинист состава применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
— Предварительно, пострадавших нет. Схода подвижного состава также не было. На движение других поездов ситуация не повлияла, — прокомментировали в СКЖД.
Известно, что на месте происшествия уже побывал заместитель Ростовского транспортного прокурора. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются. Организована проверка, по ее итогам при необходимости примут меры реагирования.