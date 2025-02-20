Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось на перекрестке в Минске

Кроме того, в ГАИ подчеркнули, что по причине ремонтных работ с 20 по 28 февраля 2025 года с 01.00 до 05.00 движение транспорта по улице Толстого будет закрыто. Водителей попросили принять во внимание указанную информацию при выборе маршрутов.