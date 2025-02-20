Массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось на перекрестке в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 20 февраля, в четверг, примерно в 08.10 на перекрестке улиц Льва Толстого и Суражвской по причине несоблюдения безопасной дистанции столкнулись сразу четыре автомобиля. Называются Nissan, Lexus, Renault, а также Toyota. В ГАИ уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у машин — механические повреждения.
Кроме того, в ГАИ подчеркнули, что по причине ремонтных работ с 20 по 28 февраля 2025 года с 01.00 до 05.00 движение транспорта по улице Толстого будет закрыто. Водителей попросили принять во внимание указанную информацию при выборе маршрутов.
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