Милиция задержала жителя в Витебска из-за опасной находки в ванной

В сообщении сказано, что сотрудниками Минского наркоконтроля был задержан 46-летний житель Витебска. В пресс-службе отметили, что фигурант в ванной квартиры высадил плантацию опасного растения. В ГУВД подчеркнули, что родители, проживающие в соседней квартире, не знали о преступном увлечении сына.