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Милиция задержала жителя в Витебска из-за опасной находки в ванной

В Витебске милиция задержала мужчину из-за плантации, найденной в ванной.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала жителя в Витебска из-за опасной находки в ванной. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что сотрудниками Минского наркоконтроля был задержан 46-летний житель Витебска. В пресс-службе отметили, что фигурант в ванной квартиры высадил плантацию опасного растения. В ГУВД подчеркнули, что родители, проживающие в соседней квартире, не знали о преступном увлечении сына.

Отмечается, что у жителя Витебска изъяли пять кустов опасного растений, примерно 600 граммов готовой продукции, приспособления для курения. Заведено уголовное дело.

Ранее мы писали, что минчанин пойдет под суд за спрятанный от жены и ребенка шкаф в шкафу.

Кстати, под Минском милиция задержала двоих мужчин из-за плантации на чердаке дома.

А еще минчанка отдала 500 тысяч рублей мошенникам, которые представились ее начальником: «Собрала дома всю наличность и накопления родителей».