Милиция задержала жителя в Витебска из-за опасной находки в ванной. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что сотрудниками Минского наркоконтроля был задержан 46-летний житель Витебска. В пресс-службе отметили, что фигурант в ванной квартиры высадил плантацию опасного растения. В ГУВД подчеркнули, что родители, проживающие в соседней квартире, не знали о преступном увлечении сына.
Отмечается, что у жителя Витебска изъяли пять кустов опасного растений, примерно 600 граммов готовой продукции, приспособления для курения. Заведено уголовное дело.
Ранее мы писали, что минчанин пойдет под суд за спрятанный от жены и ребенка шкаф в шкафу.
Кстати, под Минском милиция задержала двоих мужчин из-за плантации на чердаке дома.
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