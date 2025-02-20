В Уфе экс-участковый обвиняется в получении взяток.

Экс-участковый предстанет перед судом за получение взятки в Уфе. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, сотрудник полиции, использовав своё служебное положение, на систематической основе получал деньги от индивидуального предпринимателя. Он не составлял административных протоколов за незаконную реализацию спиртосодержащей продукции. Общая сумма незаконно полученного денежного вознаграждения составила 140 тысяч рублей.