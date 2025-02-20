Омские полицейские разыскивают мужчину, обокравшего магазин на Ватутина

В Омске сотрудники полиции разыскивают неизвестного мужчину, который подозревается в краже продуктов из супермаркета на улице Ватутина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Причиненный ущерб магазину составил 4800 рублей. Полицейские завели уголовное дело по факту кражи.
Приметы: рост 170−175 сантиметров, телосложение худощавое.
Был одет в куртку коричневого цвета, синюю шапку, темные штаны.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят звонить по телефонам: 79−31−02, 8−969−103−96−56 или 102. Звонок конфиденциальный.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омич попал на видео во время кражи 20 упаковок сыра из супермаркета.