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Омские полицейские разыскивают мужчину, обокравшего магазин на Ватутина

Неизвестный вынес из супермаркета продуктов на 4800 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске сотрудники полиции разыскивают неизвестного мужчину, который подозревается в краже продуктов из супермаркета на улице Ватутина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Причиненный ущерб магазину составил 4800 рублей. Полицейские завели уголовное дело по факту кражи.

Приметы: рост 170−175 сантиметров, телосложение худощавое.

Был одет в куртку коричневого цвета, синюю шапку, темные штаны.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят звонить по телефонам: 79−31−02, 8−969−103−96−56 или 102. Звонок конфиденциальный.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омич попал на видео во время кражи 20 упаковок сыра из супермаркета.