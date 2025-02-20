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Попутчик в поезде украл у жителя Щучинского района $1,9 тыс

20 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Попутчик в поезде украл у жителя Щучинского района $1,9 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Как рассказали в милиции, в конце января 71-летний житель Щучинского района возвращался домой на поезде. Там он встретил 63-летнего мужчину, с которым ранее несколько раз пересекался. Вместе они употребили алкоголь. В разговоре 71-летний мужчина похвастался, что у него в кошельке лежит крупная сумма — $1,9 тыс. По прибытии на железнодорожную станцию в населенном пункте Рожанка мужчины вышли на улицу. Там 63-летний мужчина открыто похитил у своего нового знакомого кошелек и скрылся.

О случившемся потерпевший сообщил правоохранителям, которые задержали подозреваемого. Все похищенные деньги он успел потратить на личные нужды. Действия фигуранта Щучинский райотдел СК квалифицировал по статье «грабеж». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырех лет.