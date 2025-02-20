Попутчик в поезде украл у жителя Щучинского района $1,9 тыс

Как рассказали в милиции, в конце января 71-летний житель Щучинского района возвращался домой на поезде. Там он встретил 63-летнего мужчину, с которым ранее несколько раз пересекался. Вместе они употребили алкоголь. В разговоре 71-летний мужчина похвастался, что у него в кошельке лежит крупная сумма — $1,9 тыс. По прибытии на железнодорожную станцию в населенном пункте Рожанка мужчины вышли на улицу. Там 63-летний мужчина открыто похитил у своего нового знакомого кошелек и скрылся.