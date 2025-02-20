Под Новосибирском рейсовый автобус врезался в трактор

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл около 13:00 на улице Гоголя. 53-летний водитель ПАЗ, следовавшего по маршруту Искитим — Нижний Коён, столкнулся с попутным трактором «Беларус», под управлением 28-летнего мужчины, после чего врезался в световую опору.