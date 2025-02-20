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Под Новосибирском рейсовый автобус врезался в трактор

Двум пассажирам потребовалась медицинская помощь.

Источник: ГАИ НСО

В Искитиме Новосибирской области сотрудники ГАИ в четверг, 20 февраля устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл около 13:00 на улице Гоголя. 53-летний водитель ПАЗ, следовавшего по маршруту Искитим — Нижний Коён, столкнулся с попутным трактором «Беларус», под управлением 28-летнего мужчины, после чего врезался в световую опору.

В салоне автобуса находились 4 пассажира, двое из них — мужчина и женщина обратились за медицинской помощью и были доставлены в Искитимскую ЦРБ. Характер полученных ими травм уточняется.

По данным пресс-службы ГАИ, оба водителя в момент ДТП были трезвы. Что послужило причиной аварии, предстоит выяснить специалистам.