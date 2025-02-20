Под Мурманском в ДТП с легковым автомобилем и маршруткой пострадали три человека

МУРМАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля и два пассажира маршрутного такси пострадали в результате лобового столкновения на трассе в Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
«По предварительной информации, около 09:35 мск в районе 10-го км автодороги “Кола МАПП Лотта”, столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и “Газель”. В результате ДТП водитель ВАЗа и два пассажира “Газели” получили телесные повреждения, с которыми доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Как добавили ТАСС в пресс-службе региональной ГИБДД, по уточненной информации, оба автомобиля двигались в сторону села Тулома в 30 км от Мурманска. В салоне маршрутного такси в момент ДТП находились пять человек. Их состояние не уточняется.
Причиной аварии стал выезд на встречную полосу ВАЗа. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.