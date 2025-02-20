Под Мурманском в ДТП с легковым автомобилем и маршруткой пострадали три человека

Как добавили ТАСС в пресс-службе региональной ГИБДД, по уточненной информации, оба автомобиля двигались в сторону села Тулома в 30 км от Мурманска. В салоне маршрутного такси в момент ДТП находились пять человек. Их состояние не уточняется.