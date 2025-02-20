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Житель Ленинского района Крыма получил срок за госизмену

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма приговорил жителя Ленинского района к 18 годам лишения свободы за передачу украинской военной разведке сведений о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает управление ФСБ по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

По данным силовиков, 32-летний гражданин России инициативно установил контакт с главным управлением разведки министерства обороны Украины и передавал представителю иностранной спецслужбы сведения о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО в регионе.

Злоумышленника задержали в ноябре 2024 года. В отношении мужчины было возбуждено и расследовано уголовное о государственной измене в форме шпионажа.

«Мужчина осужден на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев и штрафом в размере 100 тыс. рублей», — уточнили в УФСБ.

Пока приговор законную силу не вступил.

ФСБ