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В муниципалитете Самарской области обнаружен очаг бешенства

Карантин по бешенству введен в Пестравском районе Самарской области.

Источник: Коммерсантъ

Очаг заболевания выявлен на территории личного подсобного хозяйства в сельском поселении Мосты, селе Ломовка на улице Коммунистической, д. 12, кв. 2. Постановление губернатора Вячеслава Федорищева опубликовано на портале правовой информации.

На указанной территории запрещено лечение больных восприимчивых животных, а также их транспортировка и перегруппировка. Также карантинную зону нельзя посещать посторонним лицам за исключением специалистов.

Кроме того, в неблагополучном пункте запрещено проводить ярмарки и выставки с участием восприимчивых и больных животных. Карантин на территории будет отменен через 60 календарных дней после убоя последнего животного, подозреваемого в заболевании бешенством.

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