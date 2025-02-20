На Урале подростка отправили в колонию на 9 лет за убийство девушки

В Екатеринбурге в Железнодорожном районном суде 20 февраля огласили приговор 16-летнему подростку за убийство несовершеннолетней девушки. Молодой человек вечером 6 августа 2023 года в ходе ссоры на почве ревности до смерти избил 17-ленюю знакомую в одной из квартир на улице Надеждинская, после чего вонзил ей шею нож.