На Урале подростка отправили в колонию на 9 лет за убийство девушки

В Екатеринбурге в Железнодорожном районном суде 20 февраля огласили приговор 16-летнему подростку за убийство несовершеннолетней девушки. Молодой человек вечером 6 августа 2023 года в ходе ссоры на почве ревности до смерти избил 17-ленюю знакомую в одной из квартир на улице Надеждинская, после чего вонзил ей шею нож.
Девушка скончалась от травм на месте происшествия.
Юноша так и не признал свою вину.
По решению суда подростка отправили в воспитательную колонию на 9 лет. Также сосужденного в пользу родственников погибшей взыскали компенсацию морального вреда на общую сумму 3,5 миллиона рублей.