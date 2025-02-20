Около 3 млрд рублей за год украли кибермошенники у жителей Ростовской области

В 2024 году в Ростовской области на 9% увеличилась раскрываемость киберпреступлений, но борьба с подобными нарушениями все равно остается наиболее проблемным направлением в работе правоохранителей. Об этом на заседании донского Заксобрания сообщил начальник ГУ МВД России по области Олег Агарков.
— Указанных криминальных деяний зарегистрировали почти 18 тысяч, их доля в общем массиве приближается к 35%, по России показатель достиг 40%. Ущерб на Дону составил около 3 млрд рублей, — отметил Олег Агарков.
Аферисты обманули больше 12 тысяч жителей Ростовской области, каждый шестой из пострадавших — пожилой человек. Предупредить финансовые потери удалось по 110 эпизодам мошенничества.
— За этими цифрами стоят личные трагедии людей, лишившихся многолетних сбережений и попавших в долговую кабалу. Здесь основной проблемой по-прежнему остается доверчивость граждан. Нами предложена профилактическая работа, — добавил Олег Агарков.
При этом правоохранитель отметил, что, несмотря на ситуацию с киберпреступлениями, общее число зарегистрированных нарушений закона в регионе снизилось на 4,6% в 2024 году. Также за год увеличилась раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений.