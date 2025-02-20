Около 3 млрд рублей за год украли кибермошенники у жителей Ростовской области

В 2024 году в Ростовской области на 9% увеличилась раскрываемость киберпреступлений, но борьба с подобными нарушениями все равно остается наиболее проблемным направлением в работе правоохранителей. Об этом на заседании донского Заксобрания сообщил начальник ГУ МВД России по области Олег Агарков.