Суд вернул в прокуратуру дело экс-директора первоуральского «Водоканала»

Помимо этого, обвинение считает, что Гузаиров не организовал техобследование и ремонт сетей водоотведения, которые были предусмотрены законом. Из-за этого с января 2022 года по февраль 2024 в Первоуральске произошло подтопление 24 подвалов жилых домов. Также он превысил свои должностные полномочия и сфальсифицировал доказательства по гражданскому делу. Это привело к тому, что суд отказал удовлетворить исковые требования Росприроднадзора к первоуральскому «Водоканалу» по возмещению вреда из-за загрязнения реки Чусовой в размере 2,2 млн руб. В феврале 2024 года от руководства организацией его отстранил мэр города Игорь Кабец.