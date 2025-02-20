Жители посёлка в Челябинской области боятся нового наводнения

По словам жителей, они и так настрадались в прошлом году. Кто-то получил выплаты и переехал в новое жильё, другим выделили средства на ремонт, и они восстановили дома. Однако теперь они боятся, что весной вода снова придёт в их жильё. У некоторых сельчан она уже стоит в подвалах.