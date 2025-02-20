Жители посёлка в Челябинской области боятся нового наводнения

По словам жителей, они и так настрадались в прошлом году. Кто-то получил выплаты и переехал в новое жильё, другим выделили средства на ремонт, и они восстановили дома. Однако теперь они боятся, что весной вода снова придёт в их жильё. У некоторых сельчан она уже стоит в подвалах.
— У моей свекрови в подвале уже стоит вода. И это ведь не весенний паводок, когда такое происходит почти регулярно. Что будет, когда придёт весна, — страшно подумать. Накоплений на большой ремонт после очередного потопа у нас больше нет, — рассказала агентству «ЕАН» местная жительница.
Жители обратились в администрацию Еманжелинского района и прокуратуру. Им сообщили, что власти в курсе появления воды рядом с посёлком, но точно не знают, откуда она пришла. При этом сельчане предполагают, что вода могла прийти из посёлка Березняки.
В июле прошлого года в Еманжелинском районе ввели режим ЧС из-за подтопления посёлков Рабочий и Пионерский. Жителей пришлось эвакуировать. В пунктах временного размещения (ПВР) разместили 142 человека, 25 из них — дети. Через несколько дней ситуация стабилизировалась, вода стала отступать, и люди начали возвращаться в дома.