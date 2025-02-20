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В Казани автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе

В Казани на пешеходном переходе автомобиль сбил двух школьниц. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

«Вчера, 19 февраля, водитель автомобиля Lada Priora не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на двух школьниц в возрасте восьми и 15 лет, которые возвращались домой», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что девочки получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

Ранее, 4 февраля, автомобиль сбил трех пешеходов в Новомосковском административном округе. В результате ДТП два человека скончались на месте, а 22-летняя девушка была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.