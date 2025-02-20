В Казани автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе

«Вчера, 19 февраля, водитель автомобиля Lada Priora не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на двух школьниц в возрасте восьми и 15 лет, которые возвращались домой», — говорится в Telegram-канале ведомства.