В Казани автомобиль сбил двух школьниц на пешеходном переходе

«Вчера, 19 февраля, водитель автомобиля Lada Priora не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на двух школьниц в возрасте восьми и 15 лет, которые возвращались домой», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что девочки получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.
Ранее, 4 февраля, автомобиль сбил трех пешеходов в Новомосковском административном округе. В результате ДТП два человека скончались на месте, а 22-летняя девушка была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.