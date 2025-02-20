Омичка за шесть лет обманула сирот на 13 миллионов рублей

В Куйбышевском районном суде Омска начали рассматривать уголовное дело в отношении 57-летней местной жительницы, обвиняемой в крупном мошенничестве. По данным следствия, с 2017 по 2023 год она похитила почти 13 миллионов рублей у шести сирот с инвалидностью. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.
Как установило следствие, женщина знакомилась с выпускниками интернатов, страдающими врождёнными психическими заболеваниями, под предлогом оказания помощи. Она покупала им еду, одежду, предоставляла временное жильё в арендованной квартире и постепенно входила в доверие. Мошенница узнавала сведения об их имущественном положении.
После этого обвиняемая получала доступ к банковским счетам своих подопечных и похищала их сбережения. В одном из случаев она убедила девушку-инвалида продать единственное жильё и присвоила себе все вырученные средства.
Женщина полностью признала свою вину, однако возмещать украденные деньги отказалась.