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Омичка за шесть лет обманула сирот на 13 миллионов рублей

Злоумышленница под предлогом помощи выманивала деньги у воспитанников интернатов.

Источник: прокуратура Омской области

В Куйбышевском районном суде Омска начали рассматривать уголовное дело в отношении 57-летней местной жительницы, обвиняемой в крупном мошенничестве. По данным следствия, с 2017 по 2023 год она похитила почти 13 миллионов рублей у шести сирот с инвалидностью. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

Как установило следствие, женщина знакомилась с выпускниками интернатов, страдающими врождёнными психическими заболеваниями, под предлогом оказания помощи. Она покупала им еду, одежду, предоставляла временное жильё в арендованной квартире и постепенно входила в доверие. Мошенница узнавала сведения об их имущественном положении.

После этого обвиняемая получала доступ к банковским счетам своих подопечных и похищала их сбережения. В одном из случаев она убедила девушку-инвалида продать единственное жильё и присвоила себе все вырученные средства.

Женщина полностью признала свою вину, однако возмещать украденные деньги отказалась.