Омичка за шесть лет обманула сирот на 13 миллионов рублей

В Куйбышевском районном суде Омска начали рассматривать уголовное дело в отношении 57-летней местной жительницы, обвиняемой в крупном мошенничестве. По данным следствия, с 2017 по 2023 год она похитила почти 13 миллионов рублей у шести сирот с инвалидностью. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.