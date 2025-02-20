В Омске судят женщину, обманувшую шесть инвалидов на 13 миллионов рублей

В Омске прошло первое судебное заседание над местной жительницей, которую обвиняют в мошенничестве в отношении выпускников интернатов. Омичка входила в доверие к детям с психическими заболеваниями, а потом воровала их деньги и заставляла продавать квартиры. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Согласно обвинительному заключению, 57-летняя омичка знакомилась под предлогом оказания помощи в воспитанниками детдомов, которые имели врожденные психические заболевания.
Таким образом фигурантка дела входила к детям в доверие. Женщина покупала им продукты, одежду, а также некоторое время содержала их после выпуска из интернатов в съемной квартире. Затем омичка выясняла об их имуществе.
Позже женщина получала доступ к банковским счетам молодых омичей и похищала их деньги. Так, ей удалось убедить девушку-инвалида продать единственное жилье, а средства от сделки обвиняемая присвоила себе.
Всего в период с января 2017 года по декабрь 2023 года жертвами омички стали шесть выпускников интернатов. Общая сумма причиненного ущерба составила 13 миллионов рублей.
На женщину завели уголовное дело по факту мошенничества. Свою вину в совершении преступления фигурантка дела признала полностью, но ущерб не возместила.
Ранее «КП Омск» сообщала, что омский студент перевел 610 тысяч рублей из сейфа родителей мошенникам.