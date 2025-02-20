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Еще одно массовое ДТП случилось в Минске 20 февраля с пятью машинами

Еще пять машин жестко столкнулись на МКАД 20 февраля.

В Минске на МКАД столкнулись пять иномарок, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Жесткая массовая авария произошла утром 20 февраля в районе одиннадцатого километра внешнего кольца МКАД. ДТП спровоцировало несоблюдения безопасной дистанции. В итоге столкнулись сразу пять иномарок: «Джили», «Опель», два «Фольксвагена» и «Фиат».

К счастью, в результате столкновения никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

Ранее мы писали о том, что массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось на перекрестке в Минске 20 февраля.

И также массовое ДТП с тремя авто и сбитым светофором случилось в «Минск-Мире» 20 февраля.

Тем временем Минобороны Беларуси высказалось о проведении военных инспекций с Польшей: «На глубину 80 километров».