Еще одно массовое ДТП случилось в Минске 20 февраля с пятью машинами

В Минске на МКАД столкнулись пять иномарок, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Жесткая массовая авария произошла утром 20 февраля в районе одиннадцатого километра внешнего кольца МКАД. ДТП спровоцировало несоблюдения безопасной дистанции. В итоге столкнулись сразу пять иномарок: «Джили», «Опель», два «Фольксвагена» и «Фиат».
К счастью, в результате столкновения никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.
Ранее мы писали о том, что массовое ДТП с четырьмя автомобилями случилось на перекрестке в Минске 20 февраля.
И также массовое ДТП с тремя авто и сбитым светофором случилось в «Минск-Мире» 20 февраля.
Тем временем Минобороны Беларуси высказалось о проведении военных инспекций с Польшей: «На глубину 80 километров».