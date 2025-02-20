Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обрушение не является причиной гибели шахтеров в Улытауской области — «Казахмыс»

Сейчас рассматривается версия о выбросе природного газа.

Источник: Пресс-служба ТОО "Корпорация "Казахмыс"

АЛМАТЫ, 20 фев — Sputnik. Аварийно-спасательные бригады выяснили, что обрушений на месте трагедии не было, сообщили в компании «Казахмыс».

«Отметим, что первоначальной версией было — обрушение. Но после спуска аварийно-спасательных бригад выяснено, что обрушений нет», — говорится в сообщении.

Сейчас рассматривается версия о выбросе природного газа.

«Компания активно сотрудничает с правительственной комиссией и следственными органами и намерена внести корректировки в свои стандарты безопасности», — отметили в пресс-службе.

Напомним, трагедия случилась 18 февраля на шахте «Жомарт» в Ултыауской области. Погибли 7 шахтеров.

несчастный случай