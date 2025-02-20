Обрушение не является причиной гибели шахтеров в Улытауской области — «Казахмыс»

АЛМАТЫ, 20 фев — Sputnik. Аварийно-спасательные бригады выяснили, что обрушений на месте трагедии не было, сообщили в компании «Казахмыс».
«Отметим, что первоначальной версией было — обрушение. Но после спуска аварийно-спасательных бригад выяснено, что обрушений нет», — говорится в сообщении.
Сейчас рассматривается версия о выбросе природного газа.
«Компания активно сотрудничает с правительственной комиссией и следственными органами и намерена внести корректировки в свои стандарты безопасности», — отметили в пресс-службе.
Напомним, трагедия случилась 18 февраля на шахте «Жомарт» в Ултыауской области. Погибли 7 шахтеров.