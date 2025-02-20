Пенсионерка оставила пакет с 46 млн тенге на лавочке в Шымкенте

Потерпевшая сообщила, что сначала получила звонок от «операторов сотовой связи» об истечении срока SIM-карты. Чтобы продлить его она продиктовала звонившим код из SMS. Через пару минут женщине поступил звонок от якобы правоохранительных органов с информацией, что ранее звонившие — мошенники, которые начали сомнительные операции на ее счету.