Пенсионерка оставила пакет с 46 млн тенге на лавочке в Шымкенте

Двоих подозреваемых в дистанционном мошенничестве киберполицейские задержали в ходе оперативно-розыскных работ, проведенных в рамках ОПМ «Anti-fraud», передаёт BaigeNews.kz.
Жертвой обмана стала 69-летняя горожанка.
Потерпевшая сообщила, что сначала получила звонок от «операторов сотовой связи» об истечении срока SIM-карты. Чтобы продлить его она продиктовала звонившим код из SMS. Через пару минут женщине поступил звонок от якобы правоохранительных органов с информацией, что ранее звонившие — мошенники, которые начали сомнительные операции на ее счету.
Пенсионерка, строго следуя указаниям собеседника, сняла все деньги со счета и чтобы сохранить их временно доверила в «надежные руки»: оставила пакет с 46 млн тенге на лавочке, откуда его забрали лжеправоохранители.
Сейчас по указанному факту проводится расследование. Подозреваемые находятся под стражей.
«Помните, SIM-карты не имеют срока годности и не требуют продления. Чтобы сберечь свои деньги и защититься от мошенников, никому и никогда не сообщайте код, незамедлительно прервите разговор и обратитесь в полицию», — предупредил граждан заместитель начальника «Киберпол» ДП города Шымкента Шынгыса Жайлаубек.