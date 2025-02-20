«Самые неуправляемые ледолазы — это Питер». Что известно о петербуржцах, пропавших в ущелье Северной Осетии

«Нашли жилье в том районе. И, видно, время было, решили пойти попробовать лазить, — говорит Цымбал. — Остальные трое, где были, там и остались. Там была дочка нашего альпиниста, вчера вечером она позвонила в лагерь и сказала, что они не пришли. Пошли искать с фонариком. Но как найти? Среди ночи, идет снег… Дело не в опыте, в это время нельзя было оттуда ходить. Как сказал наш инструктор по безопасности: “Самые неуправляемые ледолазы — это Питер, они сильно рискуют”», — добавил Цымбал. С его слов, протяженность схода снежной лавины может составлять порядка 500 метров, глубина — около 3 метров.