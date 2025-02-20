«Самые неуправляемые ледолазы — это Питер». Что известно о петербуржцах, пропавших в ущелье Северной Осетии

Спортсмены начали самостоятельный спуск с минимальным снаряжением в опасном районе, не доехав до территории ледового фестиваля «Таймази-2025». Поиски продолжались один день, но вскоре были остановлены из-за повторных сходов снежных масс и ухудшения погоды. Как только видимость в районе ущелья улучшится, к работам приступит усиленная группа спасателей. 20 февраля «Фонтанка» собрала все, что известно о ЧП, альпинистах и самом ежегодном фестивале.
Что произошло с альпинистами из Петербурга.
О пропаже спортсменов стало известно после схода лавины 18 февраля, они находились в районе водопада «Три сестры» вне туристического маршрута. Всего в группе из Петербурга, которая должна была приехать на базу фестиваля, находились пять человек, рассказывал «Фонтанке» Александр Цымбал, директор базы практик и спортивно-оздоровительного туризма (БПиСОТ) ледового фестиваля «Таймази-2025». После прибытия им необходимо было пройти регистрацию и быть под контролем местной службы безопасности, но туристы остановилась раньше. Скалолазы арендовали жилье и начали самостоятельный спуск в районе турбазы «Ростсельмаш». На несогласованные занятия отправились только двое, снаряжение с собой было минимальным.
«Нашли жилье в том районе. И, видно, время было, решили пойти попробовать лазить, — говорит Цымбал. — Остальные трое, где были, там и остались. Там была дочка нашего альпиниста, вчера вечером она позвонила в лагерь и сказала, что они не пришли. Пошли искать с фонариком. Но как найти? Среди ночи, идет снег… Дело не в опыте, в это время нельзя было оттуда ходить. Как сказал наш инструктор по безопасности: “Самые неуправляемые ледолазы — это Питер, они сильно рискуют”», — добавил Цымбал. С его слов, протяженность схода снежной лавины может составлять порядка 500 метров, глубина — около 3 метров.
Поиски альпинистов.
Как сообщили «Фонтанке» в МЧС Северной Осетии, с рассветом 19 февраля спасатели приступили к поискам скалолазов. В работах были задействованы семеро сотрудников и добровольцы. К 16:00 стало известно о приостановке поисков по причине плохой видимости и повторного схода лавины. Всего за последние двое суток произошло три схода лавины в районе ущелья в Дигории. Сейчас погодные условия остаются прежними, отмечается сильный снегопад и риск нового схода снежных масс. Спасатели вынуждены пережидать продолжительную снежную бурю.
«К сожалению, сейчас погода работает против нас. Как только она нам позволит, мы приступим к этим работам. К продолжению поисков планируется усиленная группировка спасателей, это будет порядка тридцати человек. Но пока они не могут приступить к поискам», — сказали в МЧС в четверг.
Спасатели также объяснили, что альпинисты попали именно под сход снежных масс. Подобное падение снега в данном районе — редкость, может возникнуть раз в несколько лет. «Как такового очага лавины нет. Это накопление снежных масс, и когда сила тяжести становится меньше силы трения, то эта снежная масса просто соскальзывает, где накопилась», — ответили корреспонденту.
Также есть информация, что обоих мужчин могли видеть после схода лавины. Не исключено, что они ушли в другое ущелье и остались без связи.
Что известно о пропавших альпинистах из Петербурга.
Предварительно, пропавшие — 35-летний Владимир Емельянов и 23-летний Данил Кадырмаев. «Фонтанка» нашла их страницы в социальных сетях, оба были онлайн не позднее 17 февраля, в аккаунтах подтверждают увлечение зимним видом спорта.
Владимир Емельянов активно делится результатами выездов в горы, рассказывает об альпинизме, привлечении двух сыновей-подростков к активному образу жизни, вступлении в члены Русского географического общества, благотворительности, называет себя бизнесменом. «Любимые грани этого спорта — холод и лед», — написал он. Мужчина родом из Новокузнецка, но местом проживания указывает Санкт-Петербург.
В телеграм-канале Владимира подписчики активно обсуждают печальную новость и пытаются найти хоть какую-то информацию о местонахождении пропавших туристов. «Блин, Брат Вовка опять на свою Дьяковскую попу приключение нашел, паразит такой», — написал Руслан, вероятно, приятель Владимира.
Данил Кадырмаев также указал в графе «город» Северную столицу. В постах мужчина не так многословен, напоминает подписчикам о Дне гор и активно делится фотографиями из путешествий. В основном это снимки с занятий скалолазанием в крытых залах и восхождения в горы с группой.
В Федерации альпинизма Ленинградской области редакции подтвердили членство спортсменов, уточнив, что в горы Северной Осетии они отправились самостоятельно.
Фестиваль «Таймази-2025», до которого петербуржцы так и не доехали.
Фестиваль ледолазания «Таймази-2025» стартовал 17 февраля в Ирафском районе Северной Осетии, сообщается в его телеграм-канале. В социальной сети делились подробностями проведения мероприятия, описанием маршрутов для ледолазов, информацией о прокате снаряжения.
Накануне, 19 февраля, в социальных сетях фестиваля объявили о его закрытии, сославшись на несчастный случай и проведение поисково-спасательных работ. В следующем посте администрация канала подтвердила имена туристов, указав, что следы пропавшей двойки оборвал массивный лавинный вынос.
«Визуальный осмотр, попытки голосового контакта, зондирование склона щупами и облет дроном в условиях тёмного времени суток и сильного снегопада результатов не дал. В полночь ПСР были остановлены из-за высокой опасности повторных сходов лавин», — говорится в сообщении.
На вопрос «Фонтанки» о возможном возобновлении фестиваля директор базы практик и спортивно-оздоровительного туризма (БПиСОТ) ответил отрицательно.