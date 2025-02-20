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Сочинец идет под суд за взятие в собственность государственной земли

Сочинец идет под суд за взятие в собственность государственной земли, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

49-летний житель Сочи совместно с неустановленными лицами оформил право собственности на земельный участок площадью 2000 квадратных метров, расположенный в Дагомысе. Этот участок принадлежал государству. Подозреваемого задержали в аэропорту курорта.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.

Ранее мы сообщали, что в Туапсе рассмотрят дело об изъятии земли под 52 домами в госсобственность. Прокуратура требует через суд снести коттеджный поселок в Ольгинке. Очередное заседание назначено на 10 февраля.