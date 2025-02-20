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Постановлен приговор бывшему замминистра культуры Новосибирской области Виктору Буланкину

Суд признал Буланкина виновным и назначил ему штраф в размере 150 000 рублей, а также 50 тысяч морального ущерба в пользу Министерства культуры НСО.

По версии следствия, Буланкин, будучи директором ГБУК «Центр креативных индустрий» в 2021 году, издал приказ о премировании сотрудников на сумму 100 000 рублей, собрав эти средства для фестиваля «Обское кольцо». Прокурор потребовал признать Буланкина виновным в растрате, снизить сумму ущерба до 55 000 рублей и назначить ему наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком в год.

Защита настаивала на полной невиновности и требовала оправдать его. С последним словом подсудимый выступит 18 декабря. Суд признал Буланкина виновным и назначил ему штраф в размере 150 000 рублей.

Мера процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности директора ГБУК НСО «ЦКИ» была немедленно отменена. С Буланкина также взыскано 50 000 рублей в пользу министерства культуры Новосибирской области для возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.