Постановлен приговор бывшему замминистра культуры Новосибирской области Виктору Буланкину

По версии следствия, Буланкин, будучи директором ГБУК «Центр креативных индустрий» в 2021 году, издал приказ о премировании сотрудников на сумму 100 000 рублей, собрав эти средства для фестиваля «Обское кольцо». Прокурор потребовал признать Буланкина виновным в растрате, снизить сумму ущерба до 55 000 рублей и назначить ему наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком в год.